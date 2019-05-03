Поліція Абу-Дабі отримала рідкісний гіперкар Lykan HyperSport (фото, відео)



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Рідкісне авто було розроблене компанією W Motors з Дубай Фото: motor1.com

Вартість гіперкару Lykan HyperSport коливається у межах $3,4 млн

Поліція столиці ОАЕ міста Абу-Дабі поповнила свій автопарк ексклюзивним гіперкаром Lykan HyperSport.

Рідкісне авто було розроблене компанією W Motors з Дубай, повідомляє Motor1.

Гіперкар оснащений 6-циліндровим мотором об’ємом 3,7 літра з парою турбін, який продукує 780 к. с. потужності та 960 Нм крутного моменту. До сотні автомобіль прискорюється за 2,8 секунди.

Суперкупе оснащене голографічним дисплеєм з сенсорним тактильним управлінням.

Вартість гіперкару коливається десь у межах $3,4 млн, а його тираж – 7 екземплярів. За такі ж гроші можна було б придбати 125 новеньких Toyota Prius Prime, більше сотні електрокарів Nissan Leaf або 60 гібридних Mitsubishi Outlander.

Джерело: ТСН