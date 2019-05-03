Поліція Абу-Дабі отримала рідкісний гіперкар Lykan HyperSport (фото, відео)
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Рідкісне авто було розроблене компанією W Motors з Дубай
Вартість гіперкару Lykan HyperSport коливається у межах $3,4 млн
Поліція столиці ОАЕ міста Абу-Дабі поповнила свій автопарк ексклюзивним гіперкаром Lykan HyperSport.
Рідкісне авто було розроблене компанією W Motors з Дубай, повідомляє Motor1.
Гіперкар оснащений 6-циліндровим мотором об’ємом 3,7 літра з парою турбін, який продукує 780 к. с. потужності та 960 Нм крутного моменту. До сотні автомобіль прискорюється за 2,8 секунди.
Суперкупе оснащене голографічним дисплеєм з сенсорним тактильним управлінням.
Вартість гіперкару коливається десь у межах $3,4 млн, а його тираж – 7 екземплярів. За такі ж гроші можна було б придбати 125 новеньких Toyota Prius Prime, більше сотні електрокарів Nissan Leaf або 60 гібридних Mitsubishi Outlander.
Джерело: ТСН