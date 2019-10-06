«Ні капітуляції!»: учасники акції вимагали відставки Богдана через допис у Facebook



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Богдан провокує зараз громадянський конфлікт, - протестувальники Фото «Главком»

Протестувальники прийшли під Офіс президента, але до них ніхто не вийшов

Учасники акції протесту проти «формули Штайнмаєра» під будівлею Верховної Ради вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, який опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші.

«Я думаю, що наступного тижня ми розпочнемо акції під Офісом президента України з вимогою негайної відставки цієї людини. Ця людина такими постами провокує зараз громадянський конфлікт... Ця людина невідомо чиї зараз завдання виконує, кидаючи такі заяви», - заявив один із учасників акції.

За його словами, до 14 жовтня протестувальники очікують чіткої заяви від президента Володимира Зеленського «щодо неприпустимості капітуляції, підтримки всіх позицій, висловлених резолюцією віче, а також відставки Богдана».

«14 жовтня, незалежно від партійності, незалежно від ідеології, ми вийдемо на вулиці Києва і ваших мість з чіткими вимогами. В цього є час... Це тиждень!» - додав учасник акції.

Після того частина протестувальників пішли під Офіс президента, але до них ніхто не вийшов.

Як повідомлялось, керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».