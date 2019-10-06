«Без жодних умов Кремля»: протестувальники озвучили єдину умову Зеленському



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Організатори акції зачитали підсумкове звернення

Учасники віча на Майдані Незалежності проти узгодження владою «формули Штайнмайера» щодо Донбасу й Криму затвердили 6 жовтня звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

У заході взяли участь близько 10 тисяч осіб, серед яких були активісти, військовослужбовці, музиканти й звільнений з полону бойовиків Володимир Перлів.

В кінці зустрічі організатори зачитали підсумкове звернення. Так, українці наполягають на недопущенні капітуляції України перед російською агресією; на ухваленні рішень, які б привели до здачі інтересів країни.

Автори звернення закликали Зеленського, Верховну Раду та уряд сформувати і впровадити державну політику щодо РФ на окупованих територіях на підставі чинного закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

«Донбас і Крим мають повернутися до України разом без жодних умов Кремля», – підкреслили на вічі.

Більш того, учасники протестів анонсували подібні акції протесту 14 жовтня, в День захисника України.