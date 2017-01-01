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    Поліція: чоловік, який захопив заручників у Харкові, потребує допомоги психіатрів

    За словами заручників, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння
    Чоловік, який захопив заручників у відділенні «Укрпошти» у Харкові, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, і, ймовірно, потребує допомоги психіатрів. Про це ввечері 30 грудня повідомив у коментарі журналістам глава Харківського обласного управління Нацполіії Олег Бех.  «Нам
    • Вчора, 23:53
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    Відділенні &laquo;Укрпошти&raquo; у Харкові, де захопили заручників
    Відділенні «Укрпошти» у Харкові, де захопили заручників

    За словами заручників, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

    Чоловік, який захопив заручників у відділенні «Укрпошти» у Харкові, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, і, ймовірно, потребує допомоги психіатрів.

    Про це ввечері 30 грудня повідомив у коментарі журналістам глава Харківського обласного управління Нацполіії Олег Бех. 

    «Нам відомо, що зазначена особа вела антисоціальний спосіб життя. Він 77-го року народження, мешканець Харкова, вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, потребує, ймовірно, допомоги психіатрів», - повідомив Бех.

    За його словами, затриманий «має невеликі пошкодження», які отримав під час спецоперації зі звільнення заручників.

    За словами заручників, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

    «Перебував він у не зовсім нормальному стані. Ми це вже встановимо шляхом призначення і психіатричних експертиз, і, найголовніше, відберемо його біологічні зразки, щоб ми чітко бачили, в якому він стані був. Попередньо - заручники нам повідомили - що він на місці нібито вживав спиртні напої», - повідомив Бех.

    Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Чоловік, що захопив відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяв в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

    Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

    Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист

    За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. 

    До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників

    Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.

    Згодом стало відомо, як силовики звільнили заручників у Харкові.

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