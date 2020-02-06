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    Справа про вбивство Шеремета. Слідство спростувало свідчення про алібі Кузьменко

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    <span>Печерський районний суд Києва 4 лютого продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці</span> - Справа про вбивство Шеремета. Слідство спростувало свідчення про алібі Кузьменко
    Печерський районний суд Києва 4 лютого продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці
    Фото: Укрінформ

    Підозрювана в убивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко неодноразово зв'язувалася з іншим підозрюваним Андрієм Антоненком, заявили слідчі у справі

    Слідчі спростували низку свідчень підозрюваної в убивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

    Як ідеться в повідомленні, Кузьменко неодноразово розповідала, що не знала, хто такий Шеремет, і вперше почула його прізвище тільки вранці 20 липня 2016 року, коли гортала на роботі новинну стрічку Facebook. Проте надалі і її захисник, і сама підозрювана кажуть, що в цей період Кузьменко перебувала у відпустці, що документально підтверджено.

    Водночас відпустку жінка частково проводила в Одеській області з теперішнім співмешканцем Петром Кияном. 18 липня 2016 року вони разом повернулися в Київ. Тієї ночі Юлія разом із чоловіком Дмитром (на той час офіційно вони ще перебували у шлюбі) поїхали в аеропорт "Бориспіль", щоб зустріти сина та батьків Кузьменко з Туреччини. На суді адвокат Кузьменко Владислав Добош озвучив, що підозрювана 19 липня 2016 року о 02.00 чекала в аеропорту "Бориспіль", а повернулася додому о 05.00. Однак, згідно із протоколом огляду, рідний син і батьки підозрюваної Кузьменко після відпочинку в Турецькій Республіці перетнули державний кордон України 19 липня 2016 року в період із 00.12 до 00.18. Також з огляду на трафік телефонних з'єднань абонентського номера підозрюваної, Кузьменко вже о 01.24 була вдома.

    Водночас сторона обвинувачення сумнівається у правдивості свідчень тепер уже колишнього чоловіка Кузьменко Дмитра. Під час судового засідання 24 грудня 2019 року він заявив, що з вечора 18-го до 20 липня 2016 року підозрювана перебувала з ним удома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час. А вже під час судового засідання 3 лютого 2020-го колишній чоловік підозрюваної повідомив, що не знає, де і з ким була його дружина на відпочинку.

    Окрім того, захист Кузьменко заявляв, що підозрювана не мала тісних зв'язків з іншими підозрюваними в убивстві, зокрема з Андрієм Антоненком. Однак слідство встановило факти тісних відносин між Кузьменко та Антоненком, а також спростувало інформацію про те, що спілкуванням між ними обмежувалося темою ДТП за участю дружини і дитини Антоненка.

    Зокрема, у 2016 році фіксують 104 з'єднання між ними, із яких до дати вчинення злочину – 14 з'єднань (2 смс-повідомлення і 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин). Після смерті Шеремета таких з'єднань установлено 90: 16 смс-повідомлень та 74 дзвінки. Окрім цього, протягом 2016 року зафіксовано 252 повідомлення у Facebook, зокрема 89 – до скоєння вбивства Шеремета.

    Нагадаємо, 4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

    Національна поліція України вбивство адвокат Павло Шеремет розслідування поліція жінка батьки Юлія Кузьменко
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