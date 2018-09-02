Поліція Миколаєва назвала три версії самогубства військового льотчика Волошина



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Владислав Волошин

Раніше поліція заявляла про п’ять версій самогубства Владислава Волошина.

Поліція Миколаєва розглядає три основні версії самогубства військового льотчика та колишнього тимчасо виконуючого обов'язки директора Комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Громадського.

Серед версій:

скоєння самогубства у стані душевного хвилювання;

скоєння самогубства у зв’язку з професійною діяльністю на посаді т.в.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт»;

скоєння самогубства у зв'язку з примусом його до виконання протиправних дій (доведення до самогубства).

Досудове слідство триває. Раніше поліція заявляла про п’ять версій самогубства Владислава Волошина.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам «швидкої» причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим. Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Також повідомлялось, що правоохоронці розглядають п’ять версій загибелі Владислава Волошина.

Раніше голова Миколаївської обладміністрації Олексій Савченко прокоментував смерть Волошина.

Водночас в аеропорту Миколаєва заявили, що голова облдержадміністрації тиснув на Волошина.

До слова, відсторонений міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич не пов'язує самогубство керівника аеропорту, відомого бойового льотчика, героя війни на Донбасі Владислава Волошина із інформацією про можливі тендерні оборудки.