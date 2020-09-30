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    Поліція нагадала водіям про важливе правило, яке почне діяти з 1 жовтня

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    У разі недотримання вимог можна нарватися на штраф&nbsp; - Поліція нагадала водіям про важливе правило, яке почне діяти з 1 жовтня
    У разі недотримання вимог можна нарватися на штраф 

    Тепер водії повинні їздити з увімкненими фарами

    Із 1 жовтня українські водії автомобілів повинні їздити з увімкненими фарами. Це правило діє на дорогах поза межами населених пунктів.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «Вже з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні або ближнє світло фар. Дбайте про безпеку і будьте відповідальними», - йдеться в повідомленні.

    За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 Купап).

    Такі норми в українському законодавстві, пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

     

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