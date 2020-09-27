Смертельне ДТП на Чернігівщині: автівка зависла на відбійнику (фото)



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Поліція Чернігівщини встановлює обставини ДТП з загиблими Фото сектору комунікації поліції Чернігівської області

На місці аварії працюють поліцейські

На Чернігівщині внаслідок ДТП один з автомобілів вилетів на огородження. Так, на місці події загинули водій та пасажир однієї з автівок. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернігівській області.

«Сьогодні о 9:34... надійшло повідомлення про ДТП на трасі біля Количівки. Автотроща сталася за участі автомобілів Suzuki та «ВАЗ 2111». Внаслідок ДТП водій та пасажир ВАЗу загинули на місці події. Водія автомобіля Suzuki доставили до лікарні», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють поліцейські. Обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, 23 вересня, у Львові на пішохідному переході маршрутка збила наречену колишнього глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назара Холодницького Юлію Бойко. Бойко дістала легкі тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва в ніч на 23 вересня зіткнулися легковики Renault і Fiat Doblo. Троє людей госпіталізовані, водій утік.

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