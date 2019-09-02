Зеленський доручив Кабміну підготувати закон про легалізацію грального бізнесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину. Про це він заявив під час засідання Кабміну.

«Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря», - заявляв раніше президент.

В Україні гральний бізнес був заборонений у 2009 році за прем’єрства Юлії Тимошенко. Десять років тому Верховна Рада ухвалила закон, який забороняв вести гральний бізнес. Протягом трьох місяців після ухвалення тодішній кабінет міністрів мав розробити і закон про спеціальні території, де можна було б розміщувати гральні заклади. Та за цей час жодного законодавчого регулювання цієї сфери так і не відбулося. Водночас казино та «однорукі бандити», як називають гральні автомати, нікуди не зникли. Вони продовжили працювати в Україні під прикриттям лотерейного бізнесу.

Гральний бізнес традиційно вважають одним із найприбутковіших. У багатьох країнах світу він дозволений, натомість подекуди дискусії щодо його легалізації безрезультатно тривають роками. Головний аргумент противників - суспільні ризики, адже азартні ігри викликають у багатьох небезпечну залежність. Крім того, через гральні заклади нерідко «відмивають» нелегальні кошти.

Напередодні голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В результаті Арсена Авакова вкотре залишили на посаді міністра внутрішніх справ.