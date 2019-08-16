Поліція не оскаржила поновлення на посадах 400 непереатестованих правоохоронців



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До касаційної інстанції поліція направила лише 2723 скарги

Національна поліція не оскаржила 400 поновлень непереатестованих поліцейських на посадах через суд. Чому, у поліції не пояснюють.

Про це йдеться в офіційних відповідях правового департаменту відомства на запит Громадського.

Загальна кількість працівників поліції, які оскаржили рішення атестаційних комісій щодо звільнення зі служби через службову невідповідність, складає 3297 осіб. 100 скарг ще перебувають на розгляді, а 3197 були задоволені.

Нацполіція оскаржила їх в Апеляційному суді, але задоволені були лише 74. Втім до касаційної інстанції поліція направила лише 2723 скарги.

Тобто, таких скарг на 400 менше, ніж кількість поліцейських, що поновилися на посадах. Причини цього у правовому департаменті Нацполіції не повідомили, зазначивши, що «там були різні підстави».