Поліція Нідерландів розігнала мітинг проти локдауну

На протести в Амстердамі вийшло більше людей, ніж очікувалось

Проти противників карантину застосували водомети

Поліція застосувала водомети та гумові кийки проти учасників акції за відміну карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NOS.

Мерія столиці Нідерландів спочатку дозволила проведення акції протесту з участю до 500 чоловік в період з 14:00 до 16:00 на Вестерпарку. Але організатори відмовилися від цих умов і вивели акцію на площу перед Державним музеєм та музеєм Ван Гога натовп у кількості від 1,5 до 2 тисяч осіб.

У ході акції учасники скандували гасла «Чого ми хочемо? Свободи!» і «Свобода: припиніть цю облогу», протестуючи проти жорстких карантинних обмежень.

Поліція спочатку кілька разів попросила протестувальників покинути площу, але в підсумку вирішила силовим способом зачистити територію, застосовуючи водомети і гумові кийки. Кілька людей були затримані, але точна кількість не повідомляється.

Також сьогодні стало відомо, коли в Україні знову запрацюють кінотеатри.