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    Поліція Нідерландів розігнала мітинг проти локдауну

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    На протести в Амстердамі вийшло більше людей, ніж очікувалось - Поліція Нідерландів розігнала мітинг проти локдауну
    На протести в Амстердамі вийшло більше людей, ніж очікувалось
    Фото nos.nl

    Проти противників карантину застосували водомети

    Поліція застосувала водомети та гумові кийки проти учасників акції за відміну карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NOS.

    Мерія столиці Нідерландів спочатку дозволила проведення акції протесту з участю до 500 чоловік в період з 14:00 до 16:00 на Вестерпарку. Але організатори відмовилися від цих умов і вивели акцію на площу перед Державним музеєм та музеєм Ван Гога натовп у кількості від 1,5 до 2 тисяч осіб.

    У ході акції учасники скандували гасла «Чого ми хочемо? Свободи!» і «Свобода: припиніть цю облогу», протестуючи проти жорстких карантинних обмежень.

    Поліція спочатку кілька разів попросила протестувальників покинути площу, але в підсумку вирішила силовим способом зачистити територію, застосовуючи водомети і гумові кийки. Кілька людей були затримані, але точна кількість не повідомляється.

    Також сьогодні стало відомо, коли в Україні знову запрацюють кінотеатри.

    Теги: Нідерланди протест коронавірус
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