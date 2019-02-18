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    У Миколаївському міськвиконкомі проходять обшуки

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    У Миколаївському міськвиконкомі проходять обшуки
    Фото: ukrinform.ua

    Поліцейські вилучають бухгалтерську документацію

    Поліція проводить обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївського міськвиконкому. Про це повідомила прес-служба департаменту у Facebook.

    «18 лютого в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Слідче управління ГУ НП в Миколаївській області проводить обшуки. Захід проводиться в рамках кримінального провадження № 1218150000000241 від 16.08.2018 р. з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації», − йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що стосовно деяких об'єктів, вказаних в ухвалі, департамент енергетики не є замовником.

    Про подальший перебіг подій обіцяють повідомляти додатково.

    Тоді як, поліція наразі ніяк не коментує цю подію.

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