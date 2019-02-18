У Миколаївському міськвиконкомі проходять обшуки
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Поліцейські вилучають бухгалтерську документацію
Поліція проводить обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївського міськвиконкому. Про це повідомила прес-служба департаменту у Facebook.
«18 лютого в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Слідче управління ГУ НП в Миколаївській області проводить обшуки. Захід проводиться в рамках кримінального провадження № 1218150000000241 від 16.08.2018 р. з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації», − йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стосовно деяких об'єктів, вказаних в ухвалі, департамент енергетики не є замовником.
Про подальший перебіг подій обіцяють повідомляти додатково.
Тоді як, поліція наразі ніяк не коментує цю подію.