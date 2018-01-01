Поліція прокоментувала пошуки оголених дівчат у суді
- Сьогодні, 11:59
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Поліція запевнила, що її дії щодо жінок були законні
Національна поліція впевнена у законності своїх дій, що мали місце в Оболонському суді Києва 21 лютого щодо жінок. Про це сказано в заяві речника Національної поліції Ярослава Тракала.
«Щодо дій поліції в Оболонському суді, то заходи по забезпеченню безпеки проводилися винятково відповідно до ст. 29 ЗУ «Про Національну поліцію». А поверхневий огляд жінок – у суворій відповідності з ч. 3 ст. 34 закону України «Про Національну поліцію»: «Поверхнева перевірка здійснюється поліцейськими відповідної статі…». Жінки-поліцейські просили жінок, які виявили бажання бути присутніми на цьому судовому засіданні, – розстебнути верхній одяг (нічого більше!)», - сказано у повідомленні.
Тракало нагадав, що під час цих заходів було виявлено представницю одного з громадських рухів, яка «мала на меті виразити свій протест в доволі епатажний спосіб».
«Обличчя країни в рази важливіше за радість росзмі, які кожний абсурдний захід в Україні тиражують на весь світ. Якщо у когось від процесу перевірки склалось хибне враження щодо дій поліції, будь ласка, поставтесь з розумінням. Між епатажем і фарсом – має бути ще й реальність», - заявив Тракало.
Нагадаємо, патрульна поліція перевіряла, чи є на жінках одяг перед приїздом президента України Петра Порошенка на допит в Оболонський суд Києва у справі про держзраду Віктора Януковича.
Адміністрація президента Петра Порошенка чекає на результати розслідування «неприпустимих дій» правоохоронців 21 лютого в Оболонському райсуді Києва.
9 лютого оголена активістка Femen Аліса Виноградова влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту до Австрії.