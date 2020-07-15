На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув під комбайном



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Подія сталася під час збору врожаю картоплі

Хлопець приїхав на збір врожаю картоплі з Рівненської області

У Магдалинівському районі Дніпропетровської області 17-річний хлопець загинув, який потрапив під агрегат працюючого комбайна під час збору картоплі. Про це йдесь на сайті УНН.

Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.

Від отриманих травм хлопець помер на місці. Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.

Наразі встановлюються усі обставини нещасного випадку. Проводиться розслідування.

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