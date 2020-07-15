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    На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув під комбайном

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    Подія сталася під час збору врожаю картоплі - На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув під комбайном
    Подія сталася під час збору врожаю картоплі

    Хлопець приїхав на збір врожаю картоплі з Рівненської області

    У Магдалинівському районі Дніпропетровської області 17-річний хлопець загинув, який потрапив під агрегат працюючого комбайна під час збору картоплі. Про це йдесь на сайті УНН.

    Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.

    Від отриманих травм хлопець помер на місці. Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.

    Наразі встановлюються усі обставини нещасного випадку. Проводиться розслідування.

    Нагадаємо, у Харкові жінка вбила дитину й себе: поліція назвала причину трагедії

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