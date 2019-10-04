Поліція шукає стрілка, який в Херсоні поранив з рушниці двох людей



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Фото: Нацполіція

Потерпілі бачили стрілка зблизька, але давати свідчення відмовляються

У центрі Херсона у четвер, 3 жовтня, сталася стрілянина, в результаті якої двоє людей отримали важкі поранення, а нападник зник. У місті був введений план Сирена, повідомляє пресслужба поліції області.

За даними видання Типовий Херсон, двоє постраждалих - представники місцевого криміналітету Фома і Бурий, які недавно вийшли на волю. Обидва в лікарні у важкому стані.

Стрілка чоловіки бачили в обличчя, але співпрацювати зі слідством відмовляються.

Зазначається, що нападник стріляв з близької відстані. Але стріляв не в голову. Заряди дробу влучили одному між ніг, а другому - трохи нижче сідниці. У 42-річного - поранення в праве стегно, у 49-річного - в промежину, стегно, сідницю і мошонку.

Як стало відомо, чоловік, якого підозрюють у стрілянині, з місця скоєння злочину виїхав на автомобілі Nissan X-Trail. Пізніше авто знайшли у дворі одного з будинків. Фото, як його відмикають поліцейські, очевидець опублікував у соцмережі.