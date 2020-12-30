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    Невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО в Києві (фото)

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    Вандали вилили на пам'ятник фарбу - Невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО в Києві (фото)
    Вандали вилили на пам'ятник фарбу
    Фото: Kpuzn Shevchenko

    Вандали познущалися над пам’ятником біля метро «Берестейська»

    У ніч на середу, 30 грудня, невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО, який розташований поблизу станції метро «Берестейська» в Києві.

    Неприємну знахідку виявили працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району сьогодні вранці.

    Комунальники очистили пам’ятник від фарби.

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    Невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО в Києві (фото)
    Невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО в Києві (фото)
    Невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО в Києві (фото)
    Невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО в Києві (фото)

    «Сподіваємося, що все ж таки свідомих мешканців більшість, і такі інциденти не повторяться», - зазначили вони.

    Нагадаємо, 30 жовтня у Бабиному Яру було вчинено акт вандалізму. Невідомі розбили пам’ятну плиту, на якій закарбовані імена членів Організації українських націоналістів, яких нацисти розстріляли у 1941-1942 роках.

    У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

    Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна. 

    Теги: Київ вандалізм учасники АТО пам'ятник
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