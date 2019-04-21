Поліція у Миколаєві затримала біля дільниці молодиків зі зброєю



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Інцидент трапився біля дільниці, розташованої на території Миколаївського зоопарку

У Миколаєві, у день виборів президента України, поблизу виборчої дільниці, правоохоронці затримали вісьмох осіб, які мали при собі зброю. Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі «Опора».

Як повідомляється, інцидент трапився біля дільниці №480815, розташованої на території Миколаївського зоопарку.

«Увагу спецпризначенців ТОР привернули невідомі молодики спортивної статури з дорожніми сумками, які знаходились поблизу дільничної виборчої комісії, що базується на території Миколаївського зоопарку. В сумці одного з них патрульні виявили мисливську рушницю, тож усі восьмеро віком від 23-х до 28-ми років для з’ясування обставин були запрошені до Інгульського відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

В той же час, самі мешканці Дніпра запевнили, що приїхали у Миколаїв у пошуках роботи, проте влаштуватись не вдалось, тому саме збирались повертатись.

«Власник гладкоствольної мисливської рушниці «Сайга» надав правоохоронцям дозвільні документи та пояснив, що зброю він віз із собою для самозахисту», - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

За словами спостерігача «Опори», на роботу дільниці інцидент не вплинув, голосування продовжилося.

Нагадаємо, в Національну поліцію станом на 19:00 надійшло 1167 повідомлень пов'язаних з порушеннями під час голосування на виборах президента України.