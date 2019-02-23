Поліція відкрила 77 справ через виборчі порушення



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Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1741 повідомлення про порушення

Із початку передвиборчої кампанії поліцейські відкрили 77 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції України.

“Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по 77 фактам. Зокрема, 39 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 38 кримінальних проваджень – за фактами, пов’язаними із проведенням виборчої кампанії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1741 повідомлення про порушення.

Так, здебільшого ці факти пов’язані з незаконною агітацією – 1102 факти, підкупом виборців – 130, пошкодженням майна – 30 та хуліганством – 27. Найбільше повідомлень надійшло у Києві, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях.

Окрім того, правоохоронці склали 401 адмінпротокол за фактами порушення у виборчій сфері.

У поліції повідомили, що загалом за минулу добу в Україні зареєстрували 83 повідомлення про події, пов’язані з виборами. За добу за трьома повідомленнями відомості внесено до ЄРДР, зокрема, по одному - за ст. 129 (Погроза вбивством), за ст. 160 (Підкуп виборця) та за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.