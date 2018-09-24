Поліція викрила на Донеччині підпільне виробництво боєприпасів у магазині штор



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Покупців зловмисники знаходили через інтернет

Для виготовлення патронів зловмисники використовували стріляні гільзи, «реставруючи» їх

У Краматорську Донецької області поліцейські затримали чоловіків, які виробляли патрони на території магазину штор.

Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

Зазначається, що співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали двох жителів Краматорська, які торгували патронами власного виробництва.

Майстерня з виготовлення боєприпасів маскувалася під вивіскою магазину штор.

«Зловмисники орендували на місцевому ринку приміщення, де знаходився магазин штор. За стіною, в потаємній кімнаті збирали патрони, підганяючи калібр під сучасну мисливську зброю іноземного виробництва», - розповіли в поліції.

Для виготовлення патронів зловмисники використовували стріляні гільзи, «реставруючи» їх. Покупців зловмисники знаходили через інтернет.

«У ході обшуків в майстерні, будинку і в гаражі поліцейські вилучили не тільки нелегальну продукцію та інструменти для її виготовлення, але і бойову зброю - незареєстрований карабін, гранату до підствольного гранатомету, великокаліберні боєприпаси і понад 600 патронів армійського зразка», - додали в поліції.

Зазначається, що зброю та боєприпаси відправили на експертизу, їх походження встановлюється. Затриманим інкримінується ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Нагадаємо, нещодавно на Оболоні затримали чоловіка за збут зброї, привезеної з Донбасу.