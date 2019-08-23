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    Поліція Запоріжжя затримала чоловіків, які напали на бійця Нацгвардії

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    Поліція Запоріжжя затримала чоловіків, які напали на бійця Нацгвардії

    Підозрювані ховалися від поліції з червня 2019 року

    У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які побили і поранили з вогнепальної зброї нацгвардійця. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Повідомляється, що підозрювані переховувалися від слідства в місті Мелітополь. Також наголошується, що одним із затриманих виявився син колишнього співробітника поліції області.

    За інформацією поліції, інцидент стався в червні 2019 року. Чоловіки, після словесної перепалки, вчинили напад на військовослужбовця Національної гвардії.

    «Військовий спробував уникнути подальшого продовження конфлікту і покинути місце події. Але як тільки він повернувся спиною до нападником - отримав постріл у спину, потім - в ноги», - йдеться в повідомленні.

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    Поліція Запоріжжя затримала чоловіків, які напали на бійця Нацгвардії
    Поліція Запоріжжя затримала чоловіків, які напали на бійця Нацгвардії
    Поліція Запоріжжя затримала чоловіків, які напали на бійця Нацгвардії

    Під час затримання у одного з підозрюваних було виявлено та вилучено незареєстровану помпову рушницю. При цьому наголошується, що у постраждалого стріляли гумовими кулями з травматичної зброї, власника якого поки не встановили.

    В результаті нападу нацгвардієць отримав вогнепальне поранення грудної клітки, поранення легенів, правої гомілки та забій голови. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

     

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