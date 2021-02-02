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    Рада вдвічі збільшила штрафи за злочини проти журналістів

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    Кривдник журналіста також може опинитись за гратами&nbsp; - Рада вдвічі збільшила штрафи за злочини проти журналістів
    Кривдник журналіста також може опинитись за гратами 
    Фото з відкритих джерел

    Станом на сьогодні штраф становить від 3 400 до 8 500 грн

    Штрафи за злочини проти журналістів в Україні будуть більшими. Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт №3633 у другому читанні. «За» проголосував 341 парламентарій.

    Відповідно до закону, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, незаконну відмову в доступі його до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста каратимуть штрафом у розмірі 8500 - 17 тисяч гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Станом на сьогодні штраф становить від 3 400 до 8 500 грн.

    За вплив у будь-якій формі на журналіста для перешкоджання виконанню ним профобов'язків або переслідування через його профдіяльність загрожує штраф в 17-34 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років. 

    Якщо такі дії вчинила посадова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу складе 34-51 тисячу гривень.

    Або ж за цей злочин каратимуть позбавленням волі на строк до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

    Нагадаємо, на початку листопада 2020 року Рада підтримала за основу відповідний законопроект №3633.

    У середині вересня стало відомо, що в 2020 році в Україні відкрили 148 кримінальних справ через перешкоджання журналістській діяльності. Поліція направила до суду 10 справ про злочини проти журналістів.

    Зазначимо, що у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності журналістів. Документ вводить кримінальну відповідальність за вилучення матеріалів і техніки у працівників ЗМІ. Також цей закон деталізує положення Кримінального кодексу, згідно з якими передбачено відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

    Теги: ЗМІ Верховна Рада закон арешт штраф поліція журналіст злочин
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