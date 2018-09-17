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    Поліція знайшла свідка вбивства словацького журналіста Куцяка

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    <p>Вбивство Куцяка сталося в лютому</p> - Поліція знайшла свідка вбивства словацького журналіста Куцяка

    Вбивство Куцяка сталося в лютому

    Вперше за півроку після вбивства у розслідуванні сталися зрушення

    Влада Словаччини визначила можливого свідка у справі вбивства словацького журналіста Яна Куцяка, яке в лютому призвело до масових протестів, що змусили уряд піти у відставку.

    Про це заявив на прес-конференції у понеділок прокурор, який здійснює нагляд у справі, повідомляє Reuters.

    За словами прокурора, ця особа «могла бути присутньою на місці злочину або неподалік від місця злочину в той час, коли було скоєно вбивство, і може мати інформацію про злочин».

    Прокурор відмовився відповідати на питання про те, чи є ця особа підозрюваним, чи просто свідком.

    Ймовірний свідок – білий чоловік з бородою та темним волоссям віком близько 30 років.

    Зазначається, що вперше за півроку після вбивства у розслідуванні сталися зрушення.

    Прокурор прозвітував перед журналістами після того, як понад 300 словацьких журналістів і видавців в серпні розкритикували поліцію за відсутність прогресу в розслідуванні вбивства Куцяка та корупції, про яку писав убитий журналіст.

    Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану «Ндрангета».

    Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста.

    Міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка.

    Джерело: Європейська правда

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