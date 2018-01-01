У Словаччині вбили відомого журналіста-розслідувача

Ян Куціак займався податковими махінаціями за участю забудовників в Братиславі

У Словаччині вбили журналіста, який займався розслідуванням махінацій із податками бізнесменів, які близькі до правлячої партії країни. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на словацьке Міністерство внутрішніх справ і сайт Dennik N. Ян Куціак (27 років), який працював на портал Aktuality.sk, був вбитий із своїм партнером в місті Велька



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Ян Куціак займався податковими махінаціями за участю забудовників в Братиславі

У Словаччині вбили журналіста, який займався розслідуванням махінацій із податками бізнесменів, які близькі до правлячої партії країни. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на словацьке Міністерство внутрішніх справ і сайт Dennik N.

Ян Куціак (27 років), який працював на портал Aktuality.sk, був вбитий із своїм партнером в місті Велька Мача, яке знаходиться за 65 км на схід від столиці. Поліція планує провести прес-конференцію протягом дня щодо цього злочину.

Останнє розслідування Яна Куціака було опубліковано 9 лютого і стосувалося податкових махінацій довкола елітного житлового комплексу в Братиславі. Ця забудова викликала протягом 2017 року протести, які вимагати відставки Міністра внутрішніх справ Роберта Калінака за зв’язки із забудовником Ладіславом Басстернаком, який перебуває під слідством.