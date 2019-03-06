Політолог вважає скандал з «Укроборонпромом» виборчою технологією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«По-перше, у цьому скандалі не все тримається купи», - зауважив політолог Тарас Чорновіл

Зі слів Чорновола, всі звинувачення з'явилися з анонімного документа з одноразової поштової скриньки

Керівники підприємств «Укроборонпрому» на прес-конференції навели свої факти, сказавши, що запропонували їх на упередження Бігусу. Та цими фактами не зацікавились.

Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK заявив політолог Тарас Чорновіл.

Коментуючи розслідування журналістів про розкрадання в «Укроборонпромі», він зазначив, що особливих наслідків від цього скандалу не буде.

«По-перше, у цьому скандалі не все тримається купи. Дуже багато звинувачень умисно мають політичний характер. Звинувачення з'явилися під вибори. Політична складова підкріплюється. Щодо юридичної складової, там немає жодних питань. Там є імовірний склад злочину, адже ці матеріали повністю взяті з матеріалів кількох кримінальних справ. Тому тут немає сумніву. Справи розслідуються, а який буде результат – невідомо», – зауважив Чорновіл.

Він додав, що всі звинувачення з'явилися з анонімного документа з одноразової поштової скриньки. Зі слів Чорновола, лише цей факт викликає певні сумніви.

«От була прес-конференція керівників підприємств «Укроборонпрому». Вони навели свої факти, сказали, що запропонували їх на упередження Бігусу. Кажуть, що цими фактами не зацікавились. Тому я не знаю, хто тут правий», – прокоментував політолог.

Нагадаємо, 25 лютого команда «Bihus.info» оприлюднила розслідування, в якому йдеться про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування став син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

У свою чергу концерн «Укроборонпром» і сам Гладковський-старший заявили, що позиватимуться до суду на журналістів.

Про такі ж наміри повідомив і син Олега Гладковського Ігор. Він заявив, що готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, про які розповіли журналісти.