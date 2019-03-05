Син Гладковського подав до суду на журналістів: подробиці позову



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Син першого заступника Секретаря РНБО Ігор Гладковський скріншот відеозвернення

Фігурант резонансного розслідування захищатиме власну репутацію

Син першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подав до суду на журналістів програми «Наші гроші» Лесю Іванову та Дениса Бігуса, котрі випустили резонансне розслідування про корупцію в оборонному комплексі України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту «Судова влада України».

Предметом позову є захист честі, гідності та ділової репутації позивача.

Вестиме справу суддя Подільського районного суду Києва Володимир Гребенюк.

Раніше Гладковський-молодший назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Джерело: скріншот розслідування журналістів «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Ввечері 4 березня у ЗМІ з’явилося відеозвернення Ігоря Гладковського, в якому він заявив, що метою розслідування команди «Наші гроші з Денисом Бігусом» була дискредитація чинного президента України Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії.

Фігурант скандалу також пообіцяв, що дуже скоро всі дізнаються «хто насправді зліпив цей фейк, та злив його журналістам».

Разом з тим, 4 березня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» оприлюднили третю частину розслідування, де фігурують перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський і нинішній керівник держконцерну «Укроборонпром» Павло Букін.

За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років «Укроборонпром» закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 млн.

При цьому 80% авансу розділили між собою ймовірні учасники схеми.

Як свідчить їхнє листування, $30 тис. отримав Олег Гладковський, $10 тис. – Павло Букін. Ще $46,6 тис. – забрали на двох безпосередні організатори постачання Ігор Гладковський (син екс-заступника секретаря РНБО) та його бізнес-партнер Віталій Жуков.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

Слід додати, що Турчинов пообіцяв скликати засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Порошенко закликав правоохоронців проінформувати суспільство щодо інформації в ЗМІ довкола «Укроборонпрому».