З'явились відео польоту гвинтокрила за кілька хвилин до катастрофи
Повідомляється, що гвинтокрил низько летів при поганій видимості через туман
У мережі з'явилися відео, ймовірно, польоту вертольота Super Puma за кілька хвилин до трагедії. Їх опублікував телеграм-канал «Инсайдер UA».
Повідомляється, що гвинтокрил низько летів при поганій видимості через туман.
«Чи була це диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося», – заявив радник глави МВС Антон Геращенко.
Офіційна причина катастрофи наразі невідома.
Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
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