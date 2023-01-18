З'явились відео польоту гвинтокрила за кілька хвилин до катастрофи

Повідомляється, що гвинтокрил низько летів при поганій видимості через туман

У мережі з'явилися відео, ймовірно, польоту вертольота Super Puma за кілька хвилин до трагедії. Їх опублікував телеграм-канал «Инсайдер UA».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що гвинтокрил низько летів при поганій видимості через туман.

«Чи була це диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося», – заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційна причина катастрофи наразі невідома.

Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.