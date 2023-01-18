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З'явились відео польоту гвинтокрила за кілька хвилин до катастрофи

Олександра Садова
glavcom.ua
З'явились відео польоту гвинтокрила за кілька хвилин до катастрофи
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що гвинтокрил низько летів при поганій видимості через туман

У мережі з'явилися відео, ймовірно, польоту вертольота Super Puma за кілька хвилин до трагедії. Їх опублікував телеграм-канал «Инсайдер UA».

Повідомляється, що гвинтокрил низько летів при поганій видимості через туман.

«Чи була це диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося», – заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

Офіційна причина катастрофи наразі невідома.

Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. 

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

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Теги: МВС катастрофа смерть Київщина

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