Політв'язень Шумков повернувся до України

Сьогодні ж Олександр Шумков відправиться до Херсона до військової частини, де до затримання проходив службу

Увечері 24 грудня українець перетнув українсько-російський кордон через пункт пропуску Бачівськ

Український політв'язень і військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков повернувся до України після понад трьох років у колонії в Тверській області.

Про це написала у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

Вона уточнила, що Шумкова звільнили з колонії 23 грудня, потім він перебував у «центрі тимчасового утримання іноземних громадян» в Тверській області. Увечері 24 грудня українець перетнув українсько-російський кордон через пункт пропуску Бачівськ.

Його зустріли рідні, представники Офісу омбудсмена і територіальних органів військового управління ЗСУ.

«Сьогодні ж Олександр відправиться до Херсона до військової частини, де до затримання проходив службу», – написала омбудсмен.

Як зазначалося, 21 грудня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков 24 грудня повернеться з російського полону.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня 2017 року ФСБ викрало з території України Олександра Шумкова - чинного військовослужбовця ЗСУ та громадського активіста ВГО «Спілка Української Молоді в Україні».

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Голодування політв'язень розпочав 14 жовтня 2019-го, наполягаючи на припиненні шантажу РФ з використанням політв'язнів на переговорах в Мінському і нормандському форматах. Крім того, український політв'язень вимагав від Москалькової відповіді на свої звернення. Згодом Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування, після чого у нього значно погіршився стан здоров'я.