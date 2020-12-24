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    Політв'язень Шумков повернувся до України

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    <p>Сьогодні&nbsp;ж Олександр Шумков відправиться до&nbsp;Херсона до військової частини, де&nbsp;до&nbsp;затримання проходив службу</p> - Політв'язень Шумков повернувся до України

    Сьогодні ж Олександр Шумков відправиться до Херсона до військової частини, де до затримання проходив службу

    Фото: Людмила Денісова

    Увечері 24 грудня українець перетнув українсько-російський кордон через пункт пропуску Бачівськ

    Український політв'язень і військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков повернувся до України після понад трьох років у колонії в Тверській області.

    Про це написала у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

    Вона уточнила, що Шумкова звільнили з колонії 23 грудня, потім він перебував у «центрі тимчасового утримання іноземних громадян» в Тверській області. Увечері 24 грудня українець перетнув українсько-російський кордон через пункт пропуску Бачівськ.

    Його зустріли рідні, представники Офісу омбудсмена і територіальних органів військового управління ЗСУ.

    «Сьогодні ж Олександр відправиться до Херсона до військової частини, де до затримання проходив службу», – написала омбудсмен.

    Як зазначалося, 21 грудня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков 24 грудня повернеться з російського полону

    Нагадаємо, у ніч на 24 серпня 2017 року ФСБ викрало з території України Олександра Шумкова - чинного військовослужбовця ЗСУ та громадського активіста ВГО «Спілка Української Молоді в Україні».

    4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

    Голодування політв'язень розпочав 14 жовтня 2019-го, наполягаючи на припиненні шантажу РФ з використанням політв'язнів на переговорах в Мінському і нормандському форматах. Крім того, український політв'язень вимагав від Москалькової відповіді на свої звернення. Згодом Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування, після чого у нього значно погіршився стан здоров'я.

    Теги: Росія ЗСУ політв’язні Херсонщина військові Україна Людмила Денісова кордон
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