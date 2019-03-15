Політв'язню Мемедимінову не зробили заплановану операцію - Денісова



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Мемедимінов перебуває у критичному стані, і не надання термінової медичної допомоги політв'язню несе загрозу його здоров'ю, зауважила омбудсмен Денісова

Під час огляду лікарем-дерматовенерологом у Мемедимінова було виявлено небезпечне захворювання

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров‘я українського політв'язня Нарімана Мемедимінова.

Про це Денісова 15 березня написала у Facebook.

«За інформацією від адвоката, під час огляду лікарем-дерматовенерологом у кримського татарина було виявлено небезпечне захворювання. 12 лютого діагноз було підтверджено та на 14 березня (вчора) було заплановано проведення хірургічної операції. Але станом на 15 березня призначену операцію ще не зробили», - зазначила омбудсмен.

За її словами, Мемедимінов перебуває у критичному стані, і не надання термінової медичної допомоги політв'язню несе загрозу його здоров'ю та може призвести до тяжких незворотних наслідків.

«Висловила прохання до Москалькової негайно вжити заходів для проведення громадянину України хірургічної операції», - повідомила Денісова.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 14 березня на два місяці продовжив арешт обвинуваченого в «пропаганді тероризму» кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова.