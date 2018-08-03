Поляки через аномальну спеку побили рекорд споживання електроенергії



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Польські енергетичні мережі зафіксували пікові показники о 13:15

Польща встановила новий рекорд добового споживання електроенергії. Вчора попит на електроенергію становив 23 680 мегават. Як і впродовж останніх днів, Polskie Sieci Elektroenergetyczne зафіксували пікові показники о 13:15.

Про це повідомляє RMF.FM.

Як зазначає видання, винна у всьому аномальна спека, яка впродовж останніх днів охопила Польщу.

«13:15 – це час, коли всі, хто мав бути на роботі, вже там були. Через спеку працівники ввімкнули вітряки та кондиціонери, саме тому 13:15 – це момент дня, коли використовується найбільше електроенергії. Пополудні енергоспоживання падає, оскільки працівники вирушають додому», – йдеться у повідомленні.

Видання підкреслює, що такий значний попит на електроенергію в поєднанні зі спекою може призвести до зростання цін на струм.

Нагадаємо, у 66 з 95 департаментів Франції підвищено рівень безпеки до помаранчевого (передостанній з чотирьох) через аномальну спеку.

На північному заході Токіо температура повітря сягнула 41,1 градусів за Цельсієм, що стало рекордною спекою для країни.