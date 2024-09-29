Головна Новини
search button user button menu button

Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
В деяких регіонах пройдуть дощі
фото з відкритих джерел

На половині території України буде сонячно, на іншій половині дощитиме

У неділю, 29 вересня українців чекає перемінна погода. В західних регіонах очікуються дощі, в центральних та східних буде сонячно.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 2-3 м/с.

На півночі та заході країни можливі короткочасні дощі, тоді як на сході та півдні погода залишиться теплою та сухою. Температура вночі коливатиметься від +12 до +18°C, а вдень в середньому буде +23 до +28°C​. 

У Київській, Чернігівській та Вінницькій областях передбачається дощ, з температурою повітря від +18 до +23°C​.

 

Погода в Україні 24.09
Погода в Україні 24.09
Фото: meteo.gov.ua

На 29 вересня у Києві очікується похмура погода без опадів. Температура повітря вдень буде коливатися від +18°C до +15°C, а вночі знизиться до +12°C. Вітер переважно північний, зі швидкістю до 8 м/с​. Атмосферний тиск залишиться на рівні приблизно 745 мм рт. ст., а відносна вологість повітря коливатиметься між 50-72%​.

Читайте також:

Теги: погода вітер повітря прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на перший день осені
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на перший день осені
1 вересня, 04:25
Спека восени очікуватиме низку регіонів Європи
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
2 вересня, 15:27
Про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені
Стало відомо, коли США можуть передати Україні ракети великої дальності для F-16
3 вересня, 15:07
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря
Де у столиці найгірший стан повітря: дані КМДА
16 вересня, 09:48
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:00
За прогнозом синоптиків, напрямок вітру знову зміниться і, за умови відсутності пожеж у південних і центральних регіонах, задимлення відступить від столиці
Коли задимлення від пожеж в екосистемах відступить від Києва: відповідь «Укргідрометцентру»
24 вересня, 10:06
Сильні дощі призвели до повені, яка забрала життя людей та зруйнувала домівки
Вчені назвали причину випадіння сильних опадів, які спричинили повені у Європі
25 вересня, 16:57
Комету можна буде побачити у нічному небі в жовтні
Земляни в жовтні зможуть спостерігати за унікальною кометою Атлас без телескопа
Вчора, 07:48
Кордон було дещо змінено в районі Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін
Державний кордон Швейцарії та Італії змінився: що стало причиною
Вчора, 08:54

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
39K
Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
13K
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
7916
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
6513
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua