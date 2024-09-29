Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня

На половині території України буде сонячно, на іншій половині дощитиме

У неділю, 29 вересня українців чекає перемінна погода. В західних регіонах очікуються дощі, в центральних та східних буде сонячно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 2-3 м/с.

На півночі та заході країни можливі короткочасні дощі, тоді як на сході та півдні погода залишиться теплою та сухою. Температура вночі коливатиметься від +12 до +18°C, а вдень в середньому буде +23 до +28°C​.

У Київській, Чернігівській та Вінницькій областях передбачається дощ, з температурою повітря від +18 до +23°C​.

Погода в Україні 24.09 Фото: meteo.gov.ua

На 29 вересня у Києві очікується похмура погода без опадів. Температура повітря вдень буде коливатися від +18°C до +15°C, а вночі знизиться до +12°C. Вітер переважно північний, зі швидкістю до 8 м/с​. Атмосферний тиск залишиться на рівні приблизно 745 мм рт. ст., а відносна вологість повітря коливатиметься між 50-72%​.