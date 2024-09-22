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Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
фото: stockphoto.com

Сьогодні буде весь день буде тепло

У більшості областей 22 вересня очікується справжнє «бабине літо» – сонячно, тепло і майже безхмарно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.

Вдень температура повітря буде комфортною по всій території країни – від +21°С до +26°С. А от вечорами стає прохолодніше, стовпчики термометрів опустяться до 7–12°, на узбережжі морів 12–17°; вдень 21–26°.

Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня фото 1

Киян та мешканців області чекає чудовий сонячний день з комфортною температурою +23–25°С.

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Теги: прогноз погоди

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