Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня

Сьогодні буде весь день буде тепло

У більшості областей 22 вересня очікується справжнє «бабине літо» – сонячно, тепло і майже безхмарно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.

Вдень температура повітря буде комфортною по всій території країни – від +21°С до +26°С. А от вечорами стає прохолодніше, стовпчики термометрів опустяться до 7–12°, на узбережжі морів 12–17°; вдень 21–26°.

Киян та мешканців області чекає чудовий сонячний день з комфортною температурою +23–25°С.