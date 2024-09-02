На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки

Максиміліано Еррера: Європа перебуває на порозі історичної хвилі спеки восени

Аномальна осіння спека чекає на Європу. Про це в мережі Х пише історик погоди Максиміліано Еррера. Еррера спеціалізується на кліматичній статистиці і вважає, що нинішня осінь у деяких країнах може побити національні рекорди зі спеки.

«Європа перебуває на порозі історичної хвилі спеки, вона побачить десятки рекордів найспекотніших осінніх днів на величезних територіях», – написав Еррера.

EUROPE is on the verge of a historic heat wave which will see dozens of records of hottest autumn days across a huge areas between Slovenia,Croatia,Czechia,Austria,Slovakia,Hungary, Poland etc



Even some national records are at stake with temperatures up to 34/38C



Stay tuned... pic.twitter.com/7LWxIw8whR — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 31, 2024

Він зазначив, що можливі температурні рекорди на територіях «між Словенією, Хорватією, Чехією, Австрією, Словаччиною, Угорщиною, Польщею тощо». За даними історика, температура у цьому регіоні може досягати +34…38°C.

Тим часом внаслідок глобального потепління до кінця століття смертність від спеки в Європі може зрости втричі. Найбільше постраждають Італія, Греція та Іспанія. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health, яке показало, що кількість смертей від спеки в Європі може значно збільшитися до кінця століття. При цьому цифри зростуть непропорційно.