Стало відомо, коли США можуть передати Україні ракети великої дальності для F-16

Про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені

Наразі фахівці намагаються зробити ракету сумісною з іншими винищувачами, які є на озброєнні в Україні, окрім F-16

США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Про це пише Reuters.

Одразу три співрозмовники агенства заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Окрім того, навіть у випадку оголошення про передачу такого озброєння, Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно розв'язати технічні питання перед будь-яким постачанням.

Наразі ракета Jassm поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Проте один з американських посадовців заявив, що наразі фахівці намагаються зробити ракету сумісною з іншими винищувачами, які є на озброєнні в Україні, окрім F-16.

Хоча посадовець не надав більш детальної інформації про те, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана Jassm, ймовірно, йдеться про літаки радянських часів МіГ-29, Су-24 і Су-27.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16.