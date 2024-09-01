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Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на перший день осені

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на перший день осені
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Вдень місцями очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с

1 вересня буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, у південних і східних областях 18-23°. Вдень температура підніметься до 27-32°.

Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на перший день осені фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 14° до 19° тепла вночі та 27-32° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 30° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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