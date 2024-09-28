Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Державний кордон Швейцарії та Італії змінився: що стало причиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Державний кордон Швейцарії та Італії змінився: що стало причиною
Кордон було дещо змінено в районі Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін
фото: Keystone-SDA

Велика частина швейцарсько-італійського кордону визначається льодовиками і сніговими полями

Швейцарія адаптувала свій державний кордон з Італією. Причиною цього стало танення льодовиків у результаті зміни клімату. Про це повідомляє Swissinfo.

Видання пише, що велика частина швейцарсько-італійського кордону визначається льодовиками і сніговими полями. У міру танення льодовиків ці природні елементи змінюються та перевизначають національні кордони країн. Кордон було змінено в районі Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін.

Також зазначається, що у травні 2023 року спільна італо-швейцарська комісія погодила проєкт, який поважає інтереси обох сторін.

До того ж Швейцарія змінила лінію кордону з Францією. У кантоні Женева прокладання колій для нової транскордонної трамвайної лінії призвело до невеликих змін на кордоні між комунами Перлі-Серту та Бардоннекс.

Видання зауважує, що Швейцарія та Франція обміняються еквівалентними ділянками території. Дві інші зміни франко-швейцарського кордону пов’язані з роботами на річці Германс та роботами на набережній на річці Форон.

Нагадаємо, що у Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств Sarco. Однак поліція порушила справу за допомогу в самогубстві. Вже затримано кількох людей.

Читайте також:

Теги: Швейцарія Італія кордон екологія природа погода Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві 23-го вересня – трохи збільшиться хмарність, але без опадів
Понеділок порадує киян теплом: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 09:40
Рівень радіації, ймовірно, міг зрости через лісові пожежі поблизу Чорнобиля
Норвегія заявила про підвищений рівень радіації через пожежу у Чорнобилі
19 вересня, 11:21
Опосередковано у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини проскочили згадки про тіньового куратора проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик
18 вересня, 07:30
Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб
Правоохоронниця з Волині допомагала військовозобов'язаним виїжджати за кордон
13 вересня, 11:32
У випадку погіршення ситуації із забрудненням річок застосовуватиметься технологія посиленого очищення води
Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна
11 вересня, 22:10
У річці Десна та Сейм стався мор риби
Скільки загинуло риби через забруднення Сейму та Десни: дані Міндовкілля
10 вересня, 17:06
За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тис. чоловіків з України
Чоловіків з-за кордону повертатимуть примусово? Посол України в Чехії дав відповідь
5 вересня, 19:48
Вибори у Бундестаг відбудуться восени 2025 року
Політична криза у Німеччині? Чи дійсно все так погано
5 вересня, 15:17
Вересень буде трохи теплішим, аніж зазвичай
Погода у вересні відхилиться від норми: прогноз на місяць
1 вересня, 09:39

Соціум

Державний кордон Швейцарії та Італії змінився: що стало причиною
Державний кордон Швейцарії та Італії змінився: що стало причиною
Земляни в жовтні зможуть спостерігати за унікальною кометою Атлас без телескопа
Земляни в жовтні зможуть спостерігати за унікальною кометою Атлас без телескопа
Росія повідомила про атаку безпілотників у двох областях
Росія повідомила про атаку безпілотників у двох областях
Українські біженці у Чехії страждають від депресії: дані дослідження
Українські біженці у Чехії страждають від депресії: дані дослідження
У Туреччині забудовник отримав рекордний термін довічних ув'язнень: деталі
У Туреччині забудовник отримав рекордний термін довічних ув'язнень: деталі
Щонайменше 35 людей загинули через ураган у США (фото)
Щонайменше 35 людей загинули через ураган у США (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
18K
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
12K
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
8346
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
6435
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
4545
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина

Новини

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua