Державний кордон Швейцарії та Італії змінився: що стало причиною

Кордон було дещо змінено в районі Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін

Велика частина швейцарсько-італійського кордону визначається льодовиками і сніговими полями

Швейцарія адаптувала свій державний кордон з Італією. Причиною цього стало танення льодовиків у результаті зміни клімату. Про це повідомляє Swissinfo.

Видання пише, що велика частина швейцарсько-італійського кордону визначається льодовиками і сніговими полями. У міру танення льодовиків ці природні елементи змінюються та перевизначають національні кордони країн. Кордон було змінено в районі Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін.

Також зазначається, що у травні 2023 року спільна італо-швейцарська комісія погодила проєкт, який поважає інтереси обох сторін.

До того ж Швейцарія змінила лінію кордону з Францією. У кантоні Женева прокладання колій для нової транскордонної трамвайної лінії призвело до невеликих змін на кордоні між комунами Перлі-Серту та Бардоннекс.

Видання зауважує, що Швейцарія та Франція обміняються еквівалентними ділянками території. Дві інші зміни франко-швейцарського кордону пов’язані з роботами на річці Германс та роботами на набережній на річці Форон.

Нагадаємо, що у Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств Sarco. Однак поліція порушила справу за допомогу в самогубстві. Вже затримано кількох людей.