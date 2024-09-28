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Земляни в жовтні зможуть спостерігати за унікальною кометою Атлас без телескопа

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Земляни в жовтні зможуть спостерігати за унікальною кометою Атлас без телескопа
Комету можна буде побачити у нічному небі в жовтні
фото з відкритих джерел

Комету Цзицзіньшань-Атлас відкрили китайські астрономи

У вересні 2024 року астрономи та просто жителі Землі зможуть спостерігати вражаюче явище: комету Цзицзіньшань-Атлас C/2023 A3, яка наближається до нашої планети. Про це повідомляє сайт Astronomy.com.

Ця комета була виявлена астрономами з обсерваторії Цзицзіньшань у Китаї в січні 2023 року. Прогнозується, що її найближче проходження біля нашої планети відбудеться 11 жовтня 2024 року.

Де і коли спостерігати


Комету можна буде побачити неозброєним оком, якщо погода буде сприятливою. Найкращі умови для спостереження будуть в ніч з 10 на 11 жовтня 2024 року. Комета буде видна на північному заході, недалеко від сузір'я Великої Ведмедиці. Зокрема, вона повинна бути помітною в регіонах з низьким світловим забрудненням.

Астрономи радять використовувати біноклі або невеликий телескоп для кращого спостереження, оскільки комета може з’явитися як яскрава пляма з довгим хвостом, що витягується за нею.

Характеристики та історія відкриття


Комета Цзицзіньшань-Атлас C/2023 A3 належить до класу короткоперіодичних комет. Її орбіта має період близько 107 років, що означає, що вона повернеться до внутрішньої частини Сонячної системи приблизно в 2131 році. Виявлена в рамках проекту ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), вона отримала свою назву на честь обсерваторії та дослідницького проекту.

Комета має великий діаметр, що становить приблизно 1,5 км, а її ядро складається з льоду та пилу. Це дозволяє їй світитися під час наближення до Сонця, коли тепло починає випаровувати воду з ядра, утворюючи яскраву кометну оболонку.

Цікаві факти


Перший вияв: Ця комета стала предметом особливої уваги, оскільки її відкриття стало результатом спостережень, проведених з метою виявлення потенційно небезпечних об'єктів для Землі.
Повернення: Хоча багато комет повертаються до Сонця через десятки або сотні років, Цзицзіньшань-Атлас C/2023 A3 має одну з найшвидших орбіт, що робить її унікальною серед інших.
Можливі зміни: Протягом найближчих місяців комета може зазнати змін в яскравості, тому спостерігачам варто слідкувати за оновленнями астрономів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що комета, яку не бачили останні 70 років, може пролетіти повз Землю.

До слова, минулого року повз Землю пролетіла унікальна комета, яку не бачили 80 тис. років. 

Нагадаємо, комета, яка колись була відома як C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), знову була задокументована у лютому минулого року у Південній Африці, Чилі та на Гаваях. Тепер вона має ще ближче наблизитися до Землі, а у вересні 2024 року наблизитися до Сонця на відстань 36 млн миль.

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Теги: історія земля космос погода

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