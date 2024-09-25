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Вчені назвали причину випадіння сильних опадів, які спричинили повені у Європі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вчені назвали причину випадіння сильних опадів, які спричинили повені у Європі
Сильні дощі призвели до повені, яка забрала життя людей та зруйнувала домівки
фото з відкритих джерел

Шторм «Борис» зупинився над Центральною Європою у вересні та залив рекордною кількістю опадів Чехію, Угорщину, Польщу

Дослідники виявили, що на інтенсивність опадів, які чотири дні поспіль випадали у Європі цього місяця, вплинуло глобальне потепління. Про це повідомляє The Guardian.

Всесвітня метеорологічна асоціація (WWA) повідомила, що через зміни клімату дощі стали щонайменше на 7% інтенсивнішими. Через це під час нещодавніх опадів деякі європейські міста затопило.

«Тенденція зрозуміла. Якщо люди продовжать забруднювати атмосферу викидами видобувного палива, ситуація стане ще гіршою», – сказав Богдан Хойницький, польський кліматолог.

Дослідники зауважили, що профілактичні заходи допомогли зменшити кількість жертв у порівнянні з аналогічними паводками у 1997 та 2002 роках. Вони закликали удосконалити захист від паводків, систему оповіщення та плани реагування на стихійні лиха.

«Ці повені показують, якими дорогими стають зміни клімату. Навіть після кількох днів підготовки повінь все одно зруйнувала тисячі будинків та змусила ЄС виділити €10 млрд допомоги», – зауважила Мая Вальберг, консультантка Кліматичного центру Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Вчені порівняли кількість опадів у вересні у Центральній Європі з кількістю змодельованої для світу, в якій на 1,3 градуса холодніше від рівня глобального потепління, спричиненого діями людини.

Фізики виявили, що кожен градус Цельсія потепління дозволяє повітрю утримувати на 7% більше вологи. Однак це залежатиме від наявності води. Дощі в Центральній Європі почалися, коли холодне повітря з Арктики зустрілося з теплим вологим повітрям із Середземного та Чорного морів.

«Тепліші моря підсилюють дощову частину гідрологічного циклу, хоча тенденція на частині суші до засухи» , – сказав Мирослав Трнка, кліматолог з Інституту дослідження глобальних змін.

Він порівняв фактори, які призводять до сильних опадів, із грою в лотерею. Збільшення ризику через глобальне нагрівання, за його словами, схоже на купівлю лотерейних білетів, коли з часом ти купуєш їх все більше, аби вписувати більше комбінацій чисел для виграшу.

«Якщо ви будете робити ставки досить довго, у вас буде більше шансів на джекпот», – сказав Трнка. Дослідження засвідчило, що сильніші чотириденні опади можуть випасти, якщо спека у світі стане на 2 градуси вище доіндустріального рівня. У такому випадку інтенсивність опадів збільшиться на 5%, а їх ймовірність – на 50%.

Є й інші фактори, які можуть вплинути на це. Наприклад, хвилястість струменевого потоку, яка, на думку деяких вчених, все більше затримує погодні системи в одному місці у результаті глобального нагрівання. 

Нагадаємо, Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. Через негоду у більш ніж 350 дитячих садках та школах у чотирьох воєводствах заняття було припинено. Повінь називають найсильнішою з 1997 року. Внаслідок повені загинули двоє людей.

Сильні дощі також призвели до повеней в Австрії, Чехії та Румунії. Зокрема, у Чехії повінь стала результатом затяжних дощів, які продовжуються на півдні країни з 12 вересня.

До слова, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Видання пише, що зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

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Теги: блокування джекпот повінь повітря спека стихійні лиха

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