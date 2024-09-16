Де у столиці найгірший стан повітря: дані КМДА

У Києві станом на ранок 16 вересня рівень забрудненості повітря середній, радіаційний фон – у нормі

У Києві станом на 8:00 понеділка, 16 вересня, рівень забрудненості повітря середній, радіаційний фон у всьому місті в нормі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості). Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості). Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості). Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 50 (середній рівень забрудненості). Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 61 (середній рівень забрудненості). Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості). Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Раніше Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.