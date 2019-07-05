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    Польща і НАТО підписали угоду в сфері кібербезпеки

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    Польща і НАТО підписали угоду в сфері кібербезпеки

    Угода передбачає постійну співпрацю у сфері кіберзахисту

    Документ, який підписали заступник міністра оборони Томаш Здзікот і помічник Генерального секретаря НАТО з питань нових загроз безпеці Антоніо Міссіролі, є першою угодою між Польщею та Альянсом у сфері кібербезпеки.

    Угода передбачає постійну співпрацю у сфері кіберзахисту, включаючи створення цілодобових контактних пунктів та спільну відповідь на інциденти.

    Угода є правовою основою для можливого використання НАТО команд швидкого реагування в разі загрози в кіберпросторі. Вона також визначає сфери співробітництва, в яких Альянс може підтримати Польщу.

    Завдяки угоді Польща братиме участь у розробці систем раннього попередження про загрози в кіберпросторі, також зможе розраховувати на поради експертів НАТО та співпрацю з промисловістю озброєнь у цій сфері.

    Як наголосило Міністерство національної оборони Польщі, - це чергова угода укладена польським урядом, яка посилить потенціал польських Збройних сил у кіберпросторі.

    Джерело: Польське радіо

    Польща НАТО
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