Польща не визнає миру в обмін на територіальні поступки – радник президента

Якуб Кумох певен, що «час Чемберленів» минув

Варшава не буде брати участі у будь-якій мирній угоді, якщо вона передбачатиме територіальні поступки з боку України. Про це у неділю в інтерв’ю Gazeta.pl заявив Якуб Кумох – зовнішньополітичний радник президента Дуди та один з керівників президентської канцелярії Польщі.

Кумох підтвердив, що Польща готова виконати роль «гаранта» у рамках домовленості з Росією про припинення вогню, у разі, якщо це переговори дійдуть успіху.

«Україна запропонувала Польщі приєднатися до групи країн, які гарантуватимуть її безпеку. Президент і уряд вирішили, що Польща не ухилятиметься від своєї відповідальності», – сказав він.

Якуб Кумох також підкреслив, що створення пулу «гарантів» не є єдиним варіантом.

«Зараз ми обговорюємо проект угоди між Україною та державами-гарантами. Однак це лише початок шляху. Це - один із можливих шляхів припинення конфлікту», - пояснив він.

Дипломат наголосив, що проєкт мирної угоди, який не розголошується, є документом українського авторства. Він також виставив умову участі Польщі у цьому процесі: «Якщо буде досягнуто мирної угоди, нас цікавить лише така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І лише такий документ, на який погоджуються українці».

Він також розкрив деталі переговорів, наголосивши, що здача Донбасу та Криму не розглядається.

«Росіяни хотіли б, щоб гарантії були повторенням Будапешта, а Україна б додатково визнала втрату Криму та Донбасу. Але це смішно. На початку вони також вимагали роззброєння України, але вимагати роззброєння держави, армія якої розгромила значну частину російських військ у сухопутному зіткненні, є нахабністю», - додав Кумох, наголосивши, що Польща і надалі підтримує ідею вступу України до НАТО.

Як відомо, досі усі потенційні держави гаранти заявляли, що умови миру має визначити Україна, і намагалися не коментувати імовірність територіальних «компромісів».

«Я можу вас запевнити: ми не підтримуватимемо мирної угоди, яка б віддала Україну Росії. Чемберлену не місце», – сказав радник Дуди.

В середині квітня голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох, супроводжував президента Польщі Анджея Дуду під час візиту до України разом з трьома іншими президентами східного флангу НАТО та ЄС. Перебуваючи в Україні він заявив, що метою візиту є підтримка президента Володимира Зеленського і усього українського народу у вирішальний длля України момент.

До слова, у неділю, 1 травня у Польщі розпочалися масштабні військові навчання Defender Europe-2022 та Swift response-2022 які триватимуть 25 днів. Як повідомляє Міністерство оборони країни, крім Польщі навчання пройдуть на території ще 8 інших європейських держав, в них візьмуть участь 18 тисяч солдатів із понад 20 країн.