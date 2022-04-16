ЄС прискорить надання підтримки Україні – Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель спілкувався з нашими урядовцями

Держави-партнерки тісно контактують щодо необхідних дій

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз прискорить надання необхідної підтримки Україні. Про це повідомляється в заяві Жозепа Борреля в Twitter.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною, міністром оборони України Олексієм Рєзніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«ЄС знаходиться в тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні», – заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель закликав Євросоюз терміново надати Україні всю необхідну зброю.

Після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської військової кампанії.

Як відомою, на початку квітня Боррель приїздив в Україну.

Читайте також: