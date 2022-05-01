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    Переважна більшість поляків підтримує надання важкої зброї українцям

    Раніше Польща передала Україні понад 200 танків Т-72&nbsp; &nbsp; - Переважна більшість поляків підтримує надання важкої зброї українцям

    Раніше Польща передала Україні понад 200 танків Т-72   

    Фото: focus.ua

    Думку про необхідність збройної допомоги розділяє 65% населення Польщі

    Думку про те, що країни НАТО мають надавати Україні важке озброєння для війни з Росією, поділяє близько 65% мешканців Польщі. Про це йдеться в опитуванні центру SW Research для видання Rzeczpospolita.

    На запитання «Чи країни НАТО повинні передавати Україні важке озброєння (танки, важку артилерію)?» ствердно відповіли 64,5% поляків. Проти цього кроку виступають 12,7% громадян Польщі, а 22,8% не визначилися з цього приводу.

    Надання зброї Україні частіше підтримують чоловіки (68%), ніж жінки (61%), а також люди, які досягли 35-річного віку (65%). Значний рівень підтримки надання Україні важкого озброєння серед осіб із професійно-технічною освітою та невисоким рівнем доходів (72%), а також жителів невеликих населених пунктів і міст (до 20 тис. населення) – 77%.

    Від початку широкомасштабного збройного вторгнення росії на територію України, 24 лютого, Польща передала Києву озброєння та амуніції на 7 млрд злотих (понад 1,6 млрд $). Йдеться про понад 200 танків Т-72, якими можна укомплектувати дві танкові бригади, самохідні артилерійські установки 2С1 “Гвоздика” та ракетні системи залпового вогню «Град» тощо.

    Нагадаємо, що днями до польського порту Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії Ysabel із 200 тоннами озброєння і військової техніки для України.

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    Теги: Польща НАТО війна ринок корабель Україна озброєння населення окупація
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    Переважна більшість поляків підтримує надання важкої зброї українцям