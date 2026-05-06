Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння

Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що програма SAFE передбачає для країни майже €44 млрд

Польщу фактично стане стартовим бенефіціаром програми SAFE

Польща стане першою країною ЄС, яка підпише кредитну угоду в межах оборонної програми SAFE, отримавши доступ до майже €44 млрд для зміцнення армії та ВПК. Про це повідомив голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє «Главком» з посиланням на Defence24.

Європейська комісія першою затвердила саме польську заявку, підтвердивши лідерські позиції країни на східному фланзі НАТО. Підписання документа заплановане на найближчу п'ятницю у Варшаві. Очікується, що перший транш у розмірі близько €6,5 млрд надійде до країни вже у травні 2026 року.

Загальна сума коштів для Польщі становить €43,7 млрд, що робить її найбільшим бенефіціаром програми серед усіх держав-членів ЄС. Для порівняння, Франція та Угорщина мають отримати по €16,2 млрд.

Уряд Польщі планує спрямувати 89% отриманого фінансування безпосередньо у вітчизняну промисловість та економіку. Пріоритетними напрямками використання коштів визначено:

реалізацію масштабного проєкту зміцнення кордону «Щит Схід»;

розробку та закупівлю антидронових систем;

зміцнення протиповітряної оборони та артилерії;

модернізацію транспортної інфраструктури військового призначення.

Кредитну угоду від імені Єврокомісії підпишуть комісари Пьотр Серафін та Андрюс Кубілюс. З польського боку підписи поставлять очільники Міноборони та Міністерства фінансів. Кошти залучатиме банк BGK для потреб Фонду підтримки збройних сил.

Наразі на підписання аналогічних угод SAFE очікують ще 18 країн ЄС, зокрема Литва, яка стоїть наступною в черзі після Польщі.

Нагадаємо, навесні 2025 року Єврокомісія виступила з ініціативою створення SAFE – масштабного фінансового механізму обсягом €150 млрд. Програма базується на спільних запозиченнях для кредитування країн ЄС та стратегічних партнерів, зокрема України, з метою модернізації оборонного сектору Європи.

Важливим етапом стало рішення про виділення €910 млн через Європейський оборонний фонд (EDF), де вперше передбачена участь українських компаній. Наприкінці травня ЄС остаточно затвердив запуск SAFE, який фокусуватиметься на виробництві систем ППО, безпілотників та снарядів. Ключовою умовою позик є локалізація: щонайменше 65% складників мають бути виготовлені в ЄС, Україні або країнах EEA/EFTA.