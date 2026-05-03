Польща за крок до підписання масштабної кредитної угоди з ЄС на переозброєння

Уповноважена польського уряду з програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька підтвердила, що підготовка до підписання вийшла на фінішну пряму

Уряд Польщі очікує підписання угоди найближчим часом

Польща готується до отримання значного фінансового ресурсу для посилення своєї обороноздатності. Протягом лічених годин Варшава та Брюссель мають фіналізувати кредитну угоду в межах європейської програми SAFE. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Уповноважена польського уряду з програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька підтвердила, що підготовка до підписання вийшла на фінішну пряму. За її словами, процедура відбудеться протягом «кількох десятків годин».

З польського боку угоду завізують відразу четверо високопосадовців, зокрема віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, міністр фінансів Анджей Доманський та двоє представників Національного банку Польщі.

Одразу після підписання Польща отримає перший транш у розмірі 15% від загальної суми кредиту. Собковяк-Чарнецька наголосила, що кошти вже зарезервовані Європейською комісією.

Зі сторони ЄС підписи під документом поставлять ключові єврокомісари, чия діяльність безпосередньо стосується безпеки та фінансів блоку: єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс та єврокомісар з питань бюджету Пьотр Серафін.

Програма SAFE (Supporting Affordable Energy & Security) є важливим інструментом ЄС, що дозволяє країнам-членам залучати вигідні кредити для модернізації армії та зміцнення енергетичної стійкості. Для Польщі, яка наразі реалізує одну з найамбітніших програм переозброєння в Європі, ці кошти стануть додатковим стимулом для закупівлі сучасної техніки та розвитку оборонної інфраструктури.

Нагадаємо, на одному з ключових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні тимчасово обмежили рух транспорту через дорожні роботи. Йдеться про пункт пропуску «Медика – Шегині». Обмеження запроваджено у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на польській стороні.