Польща за крок до підписання масштабної кредитної угоди з ЄС на переозброєння

Максим Бурич
glavcom.ua
Уповноважена польського уряду з програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька підтвердила, що підготовка до підписання вийшла на фінішну пряму
фото: РАР

Уряд Польщі очікує підписання угоди найближчим часом

Польща готується до отримання значного фінансового ресурсу для посилення своєї обороноздатності. Протягом лічених годин Варшава та Брюссель мають фіналізувати кредитну угоду в межах європейської програми SAFE. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Уповноважена польського уряду з програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька підтвердила, що підготовка до підписання вийшла на фінішну пряму. За її словами, процедура відбудеться протягом «кількох десятків годин».

З польського боку угоду завізують відразу четверо високопосадовців, зокрема віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, міністр фінансів Анджей Доманський та двоє представників Національного банку Польщі.

Одразу після підписання Польща отримає перший транш у розмірі 15% від загальної суми кредиту. Собковяк-Чарнецька наголосила, що кошти вже зарезервовані Європейською комісією.

Зі сторони ЄС підписи під документом поставлять ключові єврокомісари, чия діяльність безпосередньо стосується безпеки та фінансів блоку: єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс та єврокомісар з питань бюджету Пьотр Серафін.

Програма SAFE (Supporting Affordable Energy & Security) є важливим інструментом ЄС, що дозволяє країнам-членам залучати вигідні кредити для модернізації армії та зміцнення енергетичної стійкості. Для Польщі, яка наразі реалізує одну з найамбітніших програм переозброєння в Європі, ці кошти стануть додатковим стимулом для закупівлі сучасної техніки та розвитку оборонної інфраструктури.

Нагадаємо, на одному з ключових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні тимчасово обмежили рух транспорту через дорожні роботи. Йдеться про пункт пропуску «Медика – Шегині». Обмеження запроваджено у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на польській стороні.

