Євросоюз запускає фонд на 150 млрд євро для переозброєння України – FT

Європа готується на тлі зростання загроз з боку Росії та напруженості у відносинах з США

Країни зможуть брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї

Європа досягла політичної згоди для створення фонду позик обсягом 150 млрд євро для фінансування озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Ініціативу просувала Європейська комісія ще на початку року.

Країни ЄС досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується в середу, 21 травня. Очікується, що новий фонд стане основою для масштабного переозброєння континенту, на тлі зростання загроз з боку Росії та невизначеності в трансатлантичних відносинах.

Нагадаємо, найближчим часом Україна отримає танки Abrams від Австралії, що стане новим етапом у збільшенні військової допомоги з боку Канберри, загальна сума якої вже досягла $1,5 млрд. Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албенізі повідомив, що танки уже прямують до України.

Як повідомлялося, Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини.

Раніше на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи Ян Пі підписали про порозуміння щодо співробітництва в галузі оборонної промисловості.

До слова, Європейський Союз у рамках стратегії з переозброєння наголошує на фінансуванні оборонного сектору та поступовому зменшенні залежності від Сполучених Штатів.