Україна і пʼять європейських країн створили коаліцію з оборонних закупівель

Ростислав Вонс
glavcom.ua

фото: «Укрінформ»

Corpus стане мережею закупівельних агенцій країн-партнерів і допоможе краще планувати закупівлі та будувати надійні ланцюги постачання

Україна, Італія, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Велика Британія створили багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення Coalition for Resilient Procurement and Unified Support. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Як зазначається, коаліція потрібна для кращої координації закупівельних агенцій і підвищення стійкості систем забезпечення.  Вона залишається відкритою для інших держав за умови приєднання до меморандуму та одностайної підтримки Ради директорів.

Ініціатором створення коаліції виступила Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони. Взаємодія між відомствами відбуватиметься на операційному рівні – через обмін рішеннями щодо роботи з ринком, цифрових інструментів, антикорупційних і комплаєнс-практик, а також організації постачання.

За словами директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсена Жумаділова, для України ця ініціатива є можливістю масштабувати досвід забезпечення війська, сформований у ході повномасштабної війни, а для партнерів – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах.

«Ми віримо в досвід українців в успішному відбитті жахливої ​​агресії Росії. Ми обираємо процес, відкритість та спільну відповідальність. Об'єднуючи наш досвід, ми будуємо системи, які підтримують наші оборонні сили, а також безпеку Європи в цілому», – каже командувач сил логістики Збройних сил Фінляндії Теро Ільтало.

Жумаділов додав, що партнери зацікавлені в таких ІТ-рішеннях ДОТ як цифрова екосистема DOT-Chain: маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence, система управління харчуванням DOT-Chain Food та система управління поставками оперативного рівня DOT-Chain Arsenal.

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони. Відтепер Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою. Підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення про їх ефективність. Перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів запровадив новий механізм закупівлі транспорту для Сил оборони, покликаний прискорити постачання пікапів та іншої техніки на фронт. Уряд надав Агенції оборонних закупівель статус централізованої закупівельної організації, що дозволяє їй адмініструвати електронний каталог Prozorro Market і перебрати на себе взаємодію з ринком та частину бюрократичних процедур.

До слова, Агенція оборонних закупівель ДОТ збільшила закупівлі інженерних мін і боєприпасів для дронів до рекордного рівня. За перші три місяці 2026 року було передано понад половину усіх мін і боєприпасів, які були поставлені за весь 2025 рік.

