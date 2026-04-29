Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС спрямовує на посилення ВПК України
Перший транш у €6 млрд спрямують на дрони вже цього кварталу

Україна отримає від Європейського Союзу перший оборонний пакет у розмірі €6 млрд вже у поточному кварталі.  Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пленарного засідання Європарламенту, інформує «Главком».

Ці кошти будуть спрямовані на фінансування виробництва дронів. Транш є частиною масштабної програми підтримки України на загальну суму €90 млрд.

Фон дер Ляєн уточнила, що приблизно третина цієї суми піде на покриття бюджетних потреб України, тоді як решта буде спрямована на оборонні витрати.

Вона також зазначила, що ЄС виконує свої зобов’язання щодо макрофінансової допомоги. Зокрема, перший великий транш у €45 млрд за 2026 рік Україна має отримати до кінця цього кварталу. «У той час як Росія подвоює свою агресію, Європа подвоює нашу підтримку України», – заявила фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії додала, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну та її Збройні Сили.

Нагадаємо, що 23 квітня Європейська Рада схвалила надання Україні кредитної допомоги у розмірі €90 млрд. Передбачається, що погашення цього боргу здійснюватиметься за рахунок майбутніх репараційних виплат з боку Росії.

Раніше у Європейському Союзі розпочали підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що нові обмеження можуть стати одними з найжорсткіших, із ключовим акцентом на енергетичному секторі.

Водночас фіксується послаблення санкційного тиску з боку США на тлі інших геополітичних процесів. Це впливає на загальну ефективність обмежень проти Росії.

Окрему роль у збереженні енергетичних доходів РФ відіграють треті країни, зокрема Індія, яка залишається важливим партнером Москви у сфері енергетики.

