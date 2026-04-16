Рамштайн без Америки: Європа формує нову оборонну вісь для України

Європа формує нову оборонну архітектуру, а Вашингтон спостерігає збоку

У Берліні завершилося 34-те засідання Контактної групи з питань оборони України. І якщо описувати його одним реченням – це був «Рамштайн», на якому Європа остаточно перестала чекати на Америку і почала будувати власну систему підтримки України.

Головна цифра дня – 60 мільярдів доларів. Генсек НАТО Рютте на відкритті засідання заявив, що саме стільки країни Альянсу мають надати Україні військової підтримки протягом 2026 року. І це без урахування 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, перший транш якого очікується до кінця другого кварталу. Рютте прямо підкреслив: кредитні кошти мають бути додатковими до двосторонніх зобовʼязань, а не замість них. Це важливий нюанс – і пряма відповідь тим, хто розраховував «розмити» національні внески через європейську бюрократію.

Тепер конкретика. Німеччина оголосила про довгостроковий пакет ракет Patriot на чотири роки, додаткові пускові установки IRIS-T SLM, 300 мільйонів євро на далекобійні дрони українського виробництва та спільне підприємство з виробництва безпілотників. Пісторіус окремо згадав проєкти у галузі лазерної зброї. Британія відповіла найбільшим дроновим пакетом за всю війну – 120 тисяч дронів: ударних, розвідувальних, морських. Плюс три мільярди фунтів загальної військової підтримки, сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет ППО. Норвегія виділяє понад 500 мільйонів доларів на безпілотники для українських бригад, Нідерланди – 248 мільйонів євро на закупівлю та спільне виробництво дронів. Бельгія, Болгарія, Литва й Естонія анонсували нові внески в програму PURL – механізм, через який країни НАТО купують американську зброю для України.

Є й інший важливий контекст. Міністр оборони США Гегсет знову пропустив «Рамштайн» – і це вже системна тенденція, а не випадковість. Співголовами засідання працювали Пісторіус і британський міністр оборони Гілі. Формат не лише не згортається – навпаки, зростає: 50 країн-учасників, рекордні зобовʼязання. Рютте чесно назвав проблему: надто мало країн несуть надто великий тягар, і це питання треба вирішувати на саміті НАТО в Анкарі.

Тепер до ситуації на полі бою, без якої «Рамштайн» не має сенсу. Ключова цифра: вже четвертий місяць поспіль втрати Росії перевищують темпи мобілізації. 254 загиблих росіян на кожен захоплений квадратний кілометр, а на Донеччині – 428. У березні ці втрати зросли майже на третину. Стратегія виснаження працює – і партнери це визнають. Зеленський підсумував: при достатньому забезпеченні Росія втрачає можливість досягати окупаційних цілей.

Окремо – про небо. З листопада по березень Росія випустила по Україні 462 балістичні ракети, близько 600 крилатих ракет і 27 тисяч дронів-шахедів. Мета – знищити енергосистему. Україна вистояла. Рівень перехоплення крилатих ракет – 80%, дронів – понад 90%. У березні ЗСУ знищили рекордні 33 тисячі дронів. Це результат тієї самої системної роботи, яка включає PURL, двосторонні угоди та постійний тиск на партнерів щодо ППО.

Що з цього випливає? Зеленський за останній тиждень фактично побудував модель нової європейської оборонної архітектури, де Україна – не просто отримувач допомоги, а партнер із унікальним бойовим досвідом, даними та виробничими потужностями. Дронова дипломатія, обмін бойовими даними, спільне виробництво – це єдина стратегія, і вона дає результати.

Але є одне «але», яке не дозволяє розслабитися. Зеленський правильно наголосив після засідання: «Головне, щоб кожне зобовʼязання повноцінно та вчасно виконувалось». Рішення є – тепер їх потрібно конвертувати в реальні поставки. І швидко.