Польща з 13 червня відкриває внутрішні кордони з ЄС



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Моравецький: нам потрібні якомога швидші контакти з країнами ЄС, аби все повернулося до попереднього стану

Польський прем’єр зазначив, що з 16 червня відновлюються також міжнародні авіаперевезення

Польща з 13 червня відкриє внутрішні кордони з іншими країнами ЄС, а з 16 червня відновлює міжнародні авіаперевезення.

Про це повідомив 10 червня голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, інформує канцелярія прем’єра у Twitter.

«З 13 червня відкриємо кордони Польщі з іншими країнами ЄС. Рішення поки що обмежується кордонами із країнами Євросоюзу. Нам потрібні якомога швидші контакти з країнами ЄС, аби все повернулося до попереднього стану», - заявив Моравецький.

Посадовець додав, що з 16 червня відновлюються також міжнародні авіаперевезення.

«Ми вже сьогодні контактуємо з LOT (польський національний авіаперевізник, – ред.), аби ця компанія могла відповідним чином запланувати повернення до надання своїх послуг», - зазначив польський прем’єр.

Як повідомлялося, у зв’язку з коронавірусом Польща з 16 березня закрила свої кордони для в’їзду іноземців, зокрема і з країнами ЄС.

Станом на сьогодні на українсько-польському кордоні функціонують три автомобільні пункти пропуску: «Рава-Руська – Гребенне», «Ягодин-Дорогуськ» і «Краківець-Корчова» та один пішохідний - «Шегині-Медика». Його можуть перетнути громадяни України, котрі мають дозвіл та постійне чи тимчасове проживання в Польщі, дипломати, студенти, які навчаються в Польщі, близькі родичі громадян РП, а також ті, хто їде до Польщі на роботу на підставі робочих віз та дозволів на працю чи заяв працедавця про намір працевлаштування. З туристичною метою відвідувати Польщу громадяни України поки не можуть.