Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального



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Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2»

Трамп зазначив, що й до отруєння Навального тривалий час виступав проти цього будівництва

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею відмовитися від будівництва газопроводу «Північний потік-2» через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Трамп заявив під час брифінгу.

У відповідь на запитання журналіста, чи він погоджується з такою ідеєю, Трамп відповів: «Звичайно, так».

Він підкреслив, що був першим, хто запропонував зупинити будівництво газопроводу.

«Та ви й не чули про «Північний потік-2», допоки Трамп не прийшов», – заявив президент США.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

Російський морський трубопровід «Північний потік-2» готовий майже на 93%. Подальшому будівництву заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу, що становлять декілька мільярдів доларів на рік.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.